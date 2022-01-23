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هل أخطأت الحكومة في زيادة رواتب المعلمين دون غيرهم؟.. الغويل يجيب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 01:10 صباحا
هل أخطأت الحكومة في زيادة رواتب المعلمين دون غيرهم؟.. الغويل يجيب
سلامة الغويل يتحدث إلى برنامج «فلوسنا» عبر قناة الوسط، 22 يناير 2022. (صورة من بث مباشر)
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أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، ضرورة وضع جدول موحد للرواتب في ليبيا، معتبرًا أن قرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بزيادة رواتب المعلمين دون غيرهم يرجع إلى «أهمية المعلم».

وأوضح الغويل في حوار مع برنامج «فلوسنا» عبر قناة «الوسط»، اليوم السبت، أن معظم الطلاب يدرسون في المدارس العامة على يد مدرسون يحتاجون إلى «دعم»، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع قطاع الصحة ضمن أولوياتها.

- سلامة الغويل لـ«قناة الوسط»: منحة الزواج تخلق الأمل في نفوس الليبيين

ورأي أن من واجب وزارته العمل على وضع جدول موحد للرواتب في ليبيا، لكنه رفض اعتبار قرار الحكومة بزيادة رواتب المعلمين دون غيرهم «خطأ»، ومضي قائلًا: «الحكومة تحاول إصلاح ومعالجة المشكلات بدليل تشكيل لجنة لدراسة مقتراح تساوي الراتب مع العمل».

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