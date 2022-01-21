بدء المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية بالخمس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية الموجودة على شاطئ البحر داخل الحدود الإدارية لمدينة الخمس.

وشاركت في عمليات الإزالة دوريات مكتب الوسطى بقوة العمليات الخاصة رفقة الجهات الأمنية الأخرى بالغرفة المشتركة المشكلة بهذا الخصوص، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

- إزالة سكن للعمالة الوافدة تحت مسار خطوط الكهرباء بعين زارة

- إزالة مبنى تابع لشركة الخرسانة تحت مسار خطوط نقل الكهرباء بمنطقة الكريمية

وقالت الوزارة إن هذه المرحلة ستلحقها مرحلتان تختصان بإزالة المباني داخل المخطط العام، والتعديات داخل الغابات التابعة للدولة.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الداخلية تأمين دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة الأجهزة الأمنية الأخرى أعمال الإزالة التي تجريها غرفة حصر وإزالة المخالفات والاعتداءات على أملاك الدولة بمدينة الخمس.

والخميس أيضًا، أعلنت الوزارة إزالة مستودع وسكن للعمالة الوافدة بمنطقة عين زارة، لمخالفته قوانين البناء، وقالت في بيان مقتضب، إن القوة الأمنية المشتركة برئاسة الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية أزالت البناء، وفتحت محضرًا بالخصوص؛ لمخالفته ووقوعه تحت مسار خطوط نقل الطاقة «220 ك. ف».

بدء المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية بالخمس، 20 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

بدء المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية بالخمس، 20 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

بدء المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية بالخمس، 20 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

بدء المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية بالخمس، 20 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

بدء المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية بالخمس، 20 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

بدء المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية بالخمس، 20 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

بدء المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية بالخمس، 20 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

بدء المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية بالخمس، 20 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

بدء المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية بالخمس، 20 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

بدء المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية بالخمس، 20 يناير 2022. (وزارة الداخلية)