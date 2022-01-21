إزالة سكن للعمالة الوافدة تحت مسار خطوط الكهرباء بعين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، إزالة مستودع وسكن للعمالة الوافدة بمنطقة عين زارة، لمخالفته قوانين البناء.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن القوة الأمنية المشتركة برئاسة الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية أزالت البناء، وفتحت محضرا بالخصوص؛ لمخالفته ووقوعه تحت مسار خطوط نقل الطاقة «220 ك. ف».

- إزالة مبنى تابع لشركة الخرسانة تحت مسار خطوط نقل الكهرباء بمنطقة الكريمية

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلنت وزارة الداخلية إزالة مبنى تابع لشركة الخرسانة بمنطقة الكريمية جنوب طرابلس من قبل القوة الأمنية المشتركة لوقوعه تحت مسار أحد خطوط نقل الكهرباء، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الشروع في أعمال الإزالة.

وسبق أن نبهت الوزارة إلى أن اللجنة المعنية بمتابعة مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية «قامت بحصر بعض المباني المخالفة قرب شيل الضبيع التي سيجري إزالتها كمرحلة جديدة بعد استكمال المرحلة الأولى».

إزالة سكن للعمالة الوافدة تحت مسار خطوط الكهرباء بعين زارة، 20 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

إزالة سكن للعمالة الوافدة تحت مسار خطوط الكهرباء بعين زارة، 20 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

إزالة سكن للعمالة الوافدة تحت مسار خطوط الكهرباء بعين زارة، 20 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

إزالة سكن للعمالة الوافدة تحت مسار خطوط الكهرباء بعين زارة، 20 يناير 2022. (وزارة الداخلية)