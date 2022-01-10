إزالة مبنى تابع لشركة الخرسانة تحت مسار خطوط نقل الكهرباء بمنطقة الكريمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 09:35 مساء
أعمال إازلة المبنى التابع لشركة الخرسانة بمنطقة الكريمية. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الإثنين، إزالة مبنى تابع لشركة الخرسانة بمنطقة الكريمية جنوب طرابلس من قبل القوة الأمنية المشتركة لوقوعه تحت مسار أحد خطوط نقل الكهرباء، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الشروع في أعمال الإزالة.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن القوة الأمنية المشتركة برئاسة الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية تواصل مهامها داخل العاصمة طرابلس وضواحيها للكشف وتوثيق كل المباني العشوائية المخالفة للقانون والواقعة تحت خط الجهد الفائق 220 داخل بلدية عين زارة «السدرة»، بحضور الحرس البلدي طرابلس وجهاز الشرطة الزراعية والشركة العامة للكهرباء.

وأوضحت الوزارة أن القوة الأمنية المشتركة قامت «بالإشراف ومتابعة أعمال إزالة مبنى جديد تابع لشركة الخرسانة تحت مسار خطوط نقل الطاقة 220 ك.ف بمنطقة الكريمية، بعد أخذ الاجراءات القانونية».

ونوهت وزارة الداخلية أيضا إلى أن اللجنة المعنية بمتابعة مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية «قامت بحصر بعض المباني المخالفة قرب شيل الضبيع التي سيجري إزالتها كمرحلة جديدة بعد استكمال المرحلة الأولى.

أعمال إازلة المبنى التابع لشركة الخرسانة بمنطقة الكريمية. (وزارة الداخلية)
أعمال إازلة المبنى التابع لشركة الخرسانة بمنطقة الكريمية. (وزارة الداخلية)
أعمال إازلة المبنى التابع لشركة الخرسانة بمنطقة الكريمية. (وزارة الداخلية)
أعمال إازلة المبنى التابع لشركة الخرسانة بمنطقة الكريمية. (وزارة الداخلية)
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