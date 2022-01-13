الدبيبة يزور معبر وازن الحدودي مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إلى معبر وازن الحدودي مع تونس لتفقد الأوضاع وسير العمل بالمعبر رفقة عدد من الوزراء، مؤكدا أهميته باعتباره الثالث في ليبيا من حيث الحركة بعد معبري رأس جدير في الشمال وأمساعد في الشرق.

وأشرف الدبيبة خلال زيارته للمعبر على إنهاء إجراءات عدد من المواطنين المغادرين باتجاه تونس، موصيا العاملين في المنفذ ومدير أمن المنفذ ووزير الداخلية بضرورة تسهيل وتقديم الخدمات اللازمة للمسافرين وإصلاح منظومة العمل بالمنفذ.

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كما طالب الدبيبة وزير الداخلية اللواء، خالد مازن، بضرورة الاهتمام بمعبر وازن الحدودي وبعناصر الأمن العاملين فيه وتوفير احتياجاتهم من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم وتقديم الخدمات المعنيين بها للمسافرين.

جاءت زيارة الدبيبة إلى معبر وزارة الحدود مع تونس بعد زيارته إلى مدينة نالوت واجتماعه بعميد وأعضاء المجلس البلدي وممثلي القطاعات العامة وعدد من عمداء البلديات والقيادات المحلية في المنطقة.

استقبال الدبيبة خلال زيارته التفقدية لمعبر وازن الحدودي. الخميس 13 يناير 2022. (حكومتنا)

استقبال الدبيبة خلال زيارته التفقدية لمعبر وازن الحدودي. الخميس 13 يناير 2022. (حكومتنا)

معبر وازن الحدودي مع تونس، الخميس 13 يناير 2022. (حكومتنا)

استقبال الدبيبة خلال زيارته التفقدية لمعبر وازن الحدودي. الخميس 13 يناير 2022. (حكومتنا)