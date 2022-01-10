«الداخلية»: افتتاح الدورة الثانية لرؤساء غرف عمليات تأمين الانتخابات

ضباط مشاركون في دورة تأمين الانتخابات بوزارة الداخلية، 9 يناير 2022. (الوزارة)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، اللواء علي النويصري، افتتح الدورة الثانية لرؤساء الغرف العمليات الفرعية لتأمين العمليات الانتخابية.

وأوضحت الوزارة أن الافتتاح جرى أمس الأحد بحضور رئيس غرفة تأمين الانتخابات عقيد وليد الورفلي، مشيرة إلى أن الدورة تستهدف 45 متدربا، منهم 25 من رؤساء غرف العمليات الفرعية بالإدارات الانتخابية الموزعة على كامل التراب الليبي.

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وأضافت الوزارة في بيان اليوم الإثنين أن الدورة يشارك فيها أيضا 20 ضابط عمليات بالغرفة الرئيسية.

من جانبه، رحب مدير الإدارة بالضباط الحضور من مختلف مناطق ليبيا، موضحا الدور المناط بهم في تأمين الاستحقاق الانتخابي ودورهم في التواصل المباشر مع الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات، وذلك بمشاركة خبراء التدريب على المستوى الدولي والمحلي.

ضباط مشاركون في دورة تأمين الانتخابات بوزارة الداخلية، 9 يناير 2022. (الوزارة)

ضباط مشاركون في دورة تأمين الانتخابات بوزارة الداخلية، 9 يناير 2022. (الوزارة)

ضباط مشاركون في دورة تأمين الانتخابات بوزارة الداخلية، 9 يناير 2022. (الوزارة)

ضباط مشاركون في دورة تأمين الانتخابات بوزارة الداخلية، 9 يناير 2022. (الوزارة)