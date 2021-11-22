«الإسكان»: تطوير 539 مدينة ضمن خطة «عودة الحياة»

رئيس مصلحة التخطيط العمراني المهندس عبد الحكيم عبد القادر السلطني ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي (صفحة الوزارة على فيسبوك)،

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، الانتهاء من خطة قصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي، التي تشمل تطوير 539 مدينة و591 مشروعًا تنمويًّا ضمن خطة «عودة الحياة».



وأشارت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إلى أن رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني المهندس عبد الحكيم عبد القادر السلطني، سلّم الوزير أبوبكر الغاوي المخططات العمرانية ضمن برنامج «عودة الحياة»، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء.



وأضافت أن الخطة تهدف إلى معالجة أوضاع العمران القائم ووضع حد للبناء العشوائي والانفلات العمراني، وهي خطة تشمل كل المدن الليبية من امساعد شرقًا حتى رأس اجدير غربًا ومن شواطئ البحر المتوسط شمالًا حتى كثبان رمال الصحراء الكبرى جنوبًا.

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وأوضحت أنها «تستهدف تقييم وتحديث مخططات معتمدة لـ539 مدينة وتجمعًا سكنيًّا بمساحة 205 آلاف هكتار، وتقييم مساحة 32 ألف كيلومتر مربع لمناطق الامتداد العمراني العشوائي، وتقييم عدد لا يقل عن 591 مشروعًا تنمويًّا بمساحة 82 ألف هكتار، وإعداد مخططات عشرات التجمعات السكنية الجديدة التي ليس لها مخططات حضرية على مستوى البلاد».



وفي 17 نوفمبر الجاري، اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، مع رؤساء الأجهزة التنفيذية على استكمال الإجراءات التعاقدية، وذلك للبدء الفعلي في عدد من المشروعات الأساسية ضمن خطة التنمية «عودة الحياة».



وفي 28 أغسطس الماضي، أعلن الدبيبة انطلاق مشروع «عودة الحياة» لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة الحالية بعد الحصول على التمويل اللازم لها. وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، «خطة التنمية معطلة منذ عشر سنوات، وعدم اعتماد الميزانية عطلها أربعة أشهر، وتحملنا مسؤوليتنا تجاه شعبنا في عودة تحريك المشروعات».

رئيس مصلحة التخطيط العمراني المهندس عبد الحكيم عبد القادر السلطني ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي (صفحة الوزارة على فيسبوك)،

رئيس مصلحة التخطيط العمراني المهندس عبد الحكيم عبد القادر السلطني ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي (صفحة الوزارة على فيسبوك)،