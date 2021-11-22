1534 مرشحا تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب حتى 21 نوفمبر

مواطنون يتقدمون بطلبات ترشح للانتخابات البرلمانية إلى الإدارة الانتخابية طرابلس، 8 نوفمبر 2021. (مفوضية الانتخابات)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنّ إجمالي عدد المرشحين لانتخاب مجلس النواب خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر بلغ 1534 مرشحًا ومرشحة.

جاء ذلك وفق التقرير اليومي والتراكمي الصادر عن المفوضية لعملية تسجيل مرشحي انتخابات مجلس النواب 2021.

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والأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية إحالة القائمة الأولى من طلبات الترشُّح لانتخابات مجلس النواب إلى الجهات المختصّة، واحتوت القائمة على بيانات 601 مرشح.

وأُحيلت القائمة إلى النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وذلك عملاً بالقانون رقم «2» لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته، وفق بيان صادر عن المفوضية.