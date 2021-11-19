الناقلة «هافنيا أداميلوا» تغادر ميناء سرت بعد تفريغ 35 ألف طن وقود بمحطة الخليج البخارية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 04:31 مساء
محطة الخليج البخارية, (الإنترنت)

غادرت الناقلة «هافنيا أداميلوا» القادمة من جمهورية مالطا، فجر اليوم الجمعة، المنصة العائمة بمحطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت وميناء سرت البحري، بعدما أفرغت حمولتها 35 ألف طن وقود خفيف ديزل للمحطة.

وتُعتبر هذه الناقلة هي الثانية التي تفرغ حمولتها من وقود الديزل في المحطة، خلال أسبوعين، الأولى قادمة من اليونان والأخرى قادمة من مالطا.

وقال مدير عام محطة كهرباء الخليج البخارية سرت، المهندس حبيب أبوقرين، إلى «بوابة الوسط»، إن الناقلة أفرغت شحنتها من الوقود خلال الـ48 ساعة الماضية، بعد إتمام الإجراءات والتجهيزات الكاملة من المنصة العائمة للخطوط، بتزويد الوحدة الأولى لمحطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بمنطقة القبيبة بضواحي سرت.

- تفريغ 35 ألف طن ديزل لصالح محطة الخليج البخارية

ودخلت الوحدة الأولى لمحطة الخليج البخارية سرت، على الشبكة العامة للكهرباء خلال الأيام الماضية، بعد توقف كامل لمدة عامين، فيما تصل إنتاجيتها الحالية لأكثر من 200 ميغاوات، من أصل 350 ميغاوات الطاقة الإنتاجية للمحطة، والتي يعمل على تشغيلها عناصر وطنية من المهندسين والفنيين.

وأشار مدير عام المحطة إلى أن الفريق الهندسي التابع للشركة الهندية العالمية، سيبدأ نهاية الشهر الجاري، استكمال وتجهيز الوحدة الثانية بالمحطة، والتي تتواصل لمدة ستة أشهر تقريبًا برعاية الشركة العامة للكهرباء.

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