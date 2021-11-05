تفريغ 35 ألف طن ديزل لصالح محطة الخليج البخارية

محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت, (الإنترنت)

غادرت ناقلة النفط اليونانية «هافينا أدا ميلوا»، مساء الخميس، المنصة العائمة لمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت بعد أن أفرغت شحنتها من وقود الديزل بالمحطة.

وتبلغ الشحنة 35 ألف طن من الوقود الخفيف «ديزل»، وهي مخصصة لتشغيل الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية، وفق تصريح مدير المحطة إلى «بوابة الوسط».

- وصول ناقلة وقود ديزل لمحطة الخليج البخارية سرت قادمة من اليونان

وقال المصدر إن الناقلة استكملت تفريغ شحنتها بحضور الجهات ذات العلاقة بميناء سرت البحري، وجهاز حرس السواحل، وأوضح أن الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخليج البخارية بسرت تعمل بإنتاجية «ممتازة» على الشبكة العامة للكهرباء.

ووصلت الناقلة إلى ميناء سرت في نهاية أكتوبر الماضي، ومنه إلى المنصة العائمة بمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت.