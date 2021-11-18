السايح يبحث مع رئيس «الأحوال المدنية» آليات التدقيق في بيانات الناخبين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 12:57 مساء
لقاء السايح ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، 18 نوفمبر 2021، (مفوضية الانتخابات)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، آليات التدقيق في بيانات سجل الناخبين عقب استكمال توزيع البطاقات الانتخابية على المواطنين، لضمان دقة وسلامة سجل الناخبين النهائي.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الخميس في مقر المفوضية، بحضور عضو المجلس عبدالحكيم الشعاب، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقعها الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد بالتمر ترحيب مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع المفوضية، وتذليل الصعوبات أمام جهازها التنفيذي، ودعمهم بالمعلومات بما يضفي على العملية الانتخابية أعلى درجات المصداقية.

بطاقات انتخابية للمتوفين
وسبق أن أقرت المفوضية بوجود بطاقات انتخابية لمتوفين، معتبرة أن سببه حدوث حالات وفاة لبعض الناخبين بعد عملية التسجيل الأخيرة في يوليو الماضي، مع عدم تبليغ أقارب المُتوفى بحدوث الوفاة.

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وأوضحت المفوضية في بيان اليوم السبت، أن مرحلة إعداد سجل الناخبين مرت بالعديد من التحديثات بدأت منذ ديسمبر العام 2013، ثم خلال العام 2014، ثم التحديث الذي أُجري خلال العام 2018، وأخيرًا التحديث الأخير في يوليو الماضي.

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