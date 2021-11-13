«مفوضية الانتخابات»: 415 مترشحا ومترشحة لعضوية مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 04:15 مساء
شعار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات, (الإنترنت)

سجل عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية إلى 415 مترشحا ومترشحة، ومترشح واحد للرئاسة، بحسب المفوضية العليا للانتخابات.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، في بيان اليوم، التقرير اليومي والتراكمي لعملية تسجيل المرشحين في الانتخابات المقرر لها 24 ديسمبر المقبل، بحسب الإحصائية الصادرة أول من أمس الخميس.

وكان أعلى عدد من المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب في الدائرة السادسة، بـ41 مترشحا ومترشحة، بينهم 5 نساء.

وبحسب البيان، سجل مترشح واحد لانتخابات رئيس الدولة، وقبولت أوراقه في مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس.

- اعتماد لائحتي تسجيل المرشحين لانتخابات رئيس الدولة ومجلس النواب

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بدءا من الإثنين الماضي.

وأوضح السايح، أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 من نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.

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