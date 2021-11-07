اعتماد لائحتي تسجيل المرشحين لانتخابات رئيس الدولة ومجلس النواب

شعارا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل. (مفوضية الانتخابات)

اعتمدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، لائحة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة وكذلك مجلس النواب، وفق قراري مجلس الإدارة رقم (73) و(74) لسنة 2021.

واعتمد مجلس إدارة المفوضية لائحة تسجيل المرشحين لانتخاب رئيس الدولة، متضمنة (18) مادة تُحدِّد الشروط والأحكام المنظمة والمبينة لإجراءات وآليات الترشُّح لرئاسة الدولة.

كما اعتمد مجلس إدارة المفوضية لائحة تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس النواب، متضمنة (21) مادة تُحدِّد الشروط والأحكام المنظمة والمبينة لإجراءات وآليات الترشح لعضوية مجلس النواب.

- للاطلاع على لائحة تسجيل المرشحين لانتخاب مجلس النواب اضغط هنا

- للاطلاع على لائحة تسجيل المرشحين لانتخاب رئيس الدولة اضغط هنا

وأعلن رئيس مجلس المفوضية عماد السايح في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءًا من غدٍ الإثنين، منوهًا إلى أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 من نوفمبر الجاري، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر المقبل.