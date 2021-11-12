حافظ قدور يعلق ترشحه للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 10:20 صباحا
سفير ليبيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي، حافظ قدور. (صورة مثبتة من فيديو)

أعلن سفير ليبيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي، حافظ قدور، تعليق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وعلّل قدور في كلمة مصوّرة، إقدامه على تعليق ترشحه بأن «مساحة التوافق ليست كبيرة بما يضمن نجاح الانتخابات»، إضافة إلى وجود «مخاوف وانتقادات وجيهة ومحترمة ولا يمكن تجاهلها لما صدر من قوانين انتخابية».

- حافظ قدور يعلن نيته الترشح للرئاسية
إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وربط بين استئناف ترشحه و«توسيع قاعدة التوافق بين كل الليبيين بما يضمن قبول النتائج من الجميع تحقيقا للشرط الرئيس والباعث على ترشحه من الأساس وهو التوافق».

والخطوة الجديدة، تأتي بعد أيام من إعلان قدور نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث قال في بيان، إنه سيخوض هذه الانتخابات «معتمدًا على تجربته في إدارة أمور الدولة لنحو 35 عامًا»، ونبّه إلى حاجة كل مرشح للتزكية من خمسة آلاف ناخب، مع الأخذ في الاعتبار أن الناخب له حق تزكية مرشح واحد.

وابتداءً من الإثنين الماضي، فتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقال رئيس المفوضية عماد السايح، إن المفوضية ستستقبل طلبات الترشح للرئاسة عبر مكاتبها الثلاثة في طرابلس وبنغازي وسبها فقط، وستستمر في تلقيها حتى 22 نوفمبر الجاري.

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