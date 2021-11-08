حافظ قدور يعلن نيته الترشح للرئاسية

سفير ليبيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي، حافظ قدور، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن سفير ليبيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي، حافظ قدور، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقال قدور، في بيان، إنه سيخوض هذه الانتخابات «معتمدًا على تجربته في إدارة أمور الدولة لنحو 35 عامًا».



ونبّه إلى حاجة كل مرشح للتزكية من خمسة آلاف ناخب، مع الأخذ في الاعتبار أن الناخب له حق تزكية مرشح واحد.



يذكر أن قدور بدأ مباشرة مهام منصبه رسميًا في فبراير العام 2019، حين قدم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في حينه، قبل أن يتقدم في منتصف أغسطس الماضي باستقالته اعتراضًا على «سياسات وممارسات الحكومة ورئيسها في المجالين الداخلي والخارجي»، حسب تعبيره.

وأمس الأحد، أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإثنين.

وقال السايح إن المفوضية ستستقبل طلبات الترشح للرئاسة عبر مكاتبها الثلاثة في طرابلس وبنغازي وسبها فقط، وستستمر في تلقيها حتى 22 نوفمبر الجاري.