ننشر نص كلمة عماد السايح لإعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، الأحد 7 نوفمبر 2021. (لقطة مثبتة من بث مباشر)

أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءًا من غد الإثنين.

وأوضح السايح، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 من نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.

كما أعلن فتح مراكز الانتخاب بدءًا من غد الإثنين، وحتى 28 من الشهر الحالي، لتوزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة ناخب عبر 1906 مراكز انتخاب منتشرة على كافة ربوع البلاد.

وشدد السايح، على أن أيًّا من الناخبين لن يستطيع تسلم بطاقته الانتخابية ما لم يقدم أوراقًا ثبوتية «منعًا للتزوير»، داعيا جميع الناخبين لاستلام البطاقات الصادرة بأسمائهم، التي ستمنحهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، يوم 24 ديسمبر المقبل.

- السايح: فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية غدا

ولفت إلى أن المفوضية تسلمت من مجلس النواب كل التعديلات الفنية، الخاصة بقانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية، «وهي تعديلات تمكِّن المفوضية من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين دون طعن في إجراءات تنفيذها».

وفيما يلي نص كلمة السايح خلال المؤتمر الصحفي اليوم، بشأن آخر مستجدات العملية الانتخابية:

«لم تكن الدعوة إلى انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، مجرد عملية للتداول على السلطة، بل كانت دعوة إلى تقرير مصير هذا الوطن، إما أن يكون أو لا يكون، أن يكون وطنًا للجميع وبالجميع أو يكون وطنًا للفوضى والفساد والانتهازيين. إننا اليوم على مفترق الطرق، طريق البناء والتنمية والنماء، أو طريق الانقسام والتشرذم واحتقار الأمم، لقد أوهمونا بأننا ضعفاء غير قادرين على البناء، سنثبت لهم أننا أقوياء وسنخرج من هذه الضائقة منتصرين بإذن الله، فلنصطف جميعًا وحدة واحدة على طريق البناء، هذا الطريق الذي لن يكون معبدًا بالورود، بل بالأشواك، فلننسى أحقادنا ونضمد جروحنا، ونتحمل مسؤولياتنا، ولنهتف جميعًا ليبيا وإن طال الزمن.

ونحن من هذه القلعة الديمقراطية لن نصطف إلا وراء إرادة شعبنا الحر الذي ينشد الخلاص طيلة سنوات عشر عجاف أتت على ما تبقى من الدولة، فنالت من خيراتها ومكتسباتها، وزجت بشبابها في أتون الحرب، الحرب التي لم تكن خيارنا بل خيار أعدائنا الذين لن يهنؤوا حتى يروها رمادة ما لم تكن لهم فناء وعلى طريق البناء، وباكتمال التعديلات التي طلبتها المفوضية من مجلس النواب، أصدر مجلس المفوضية القرار رقم (73) السنة 2021 بشأن اللائحة التنظيمية للمترشحين لانتخاب رئيس الدولة، كما أصدر القرار رقم (74) لسنة 2021 بشأن اللائحة التنظيمية للمترشحين لانتخاب مجلس النواب، وأصدر كذلك القرار رقم (75) لسنة 2021 بشأن إعطاء الإذن للإدارة العامة بمباشرة تنفيذ العمليتين الانتخابيتين، الرئاسية والنيابية، بشكل متزامن من حيث الإجراءات.

وبناء على ما تقدم.. سنشرع غدًا الإثنين، الموافق 8 نوفمبر 2021، في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين، اللتين ستتوجان بفتح باب الترشح وقبول طلبات المترشحين في كل من الانتخابات الرئاسية والنيابية، وسيستمر قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة إلى غاية 22 نوفمبر من الشهر الحالي، بينما سيستمر قبول طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب إلى غاية 7 ديسمبر 2021، وسيقتصر قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة على فروعنا الثلاث في كل من (طرابلس وبنغازي وسبها)، في حين سيتم قبول طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في كافة فروع مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة للمفوضية، وندعو جميع المواطنين الراغبين في تقديم طلبات الترشح إلى الالتزام بتعليمات لجان القبول والاعتماد، وتقديم المستندات المطلوبة دون أي تأخير أو تعليل.

كما سيتم البدء في تنفيذ عملية توزيع البطاقات الخاصة بالناخبين، وهي عملية تعد الأولى من نوعها، ولا تقل أهمية عن عملية قبول طلبات الترشح، حيث ستفتح مراكز الانتخاب أبوابها ابتداءً من يوم الغد الموافق 8 نوفمبر 2021، وستسمر هذه العملية إلى غاية 28 من هذا الشهر، وسيتم توزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة عبر 1906 مراكز انتخاب منشرة على كافة ربوع الوطن.

وندعو جميع الناخبين إلى ضرورة التوجه نحو مراكز الانتخاب المسجلين بها، مصحوبين بمستندات تثبت هويتهم لاستلام البطاقات الصادرة بأسمائهم، التي ستمنحهم حق التصويت يوم 24 ديسمبر.