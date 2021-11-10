رئيسة الحكومة التونسية تشارك في مؤتمر باريس حول ليبيا

رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن خلال لقائها الرئيس قيس سعيد، 29 سبتمبر 2021. (الرئاسة التونسية)

توجّهت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، للمشاركة في منتدى باريس للسلام، والمؤتمر الدولي حول ليبيا المقرّر عقده يوم الجمعة المقبل.

وأعلن وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، مرافقته بودن التي ستلقي كلمة تونس في المؤتمر، كما ستعقد لقاءات مع القادة الحاضرين للمؤتمر، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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ومن المتوقع أن تجمع القمة، التي تُنظَّم بمشاركة الأمم المتحدة وألمانيا وإيطاليا، نحو 20 رئيس دولة إقليمية ودولية، هم المشاركون في عملية برلين وأيضًا دول الجوار الليبي.

ويهدف المؤتمر إلى المصادقة على خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقرّرة في ديسمبر المقبل، بحسب تصريح سابق لوزير الخارجية الفرنسي.