ضبط 200 صندوق زيت طهي غير صالح للاستهلاك في سرت

بعض المضبوطات, (الحرس البلدي سرت)

تمكن رجال الحرس البلدي سرت، أمس، من ضبط أكثر من مئتي صندوق زيت طهي، قادمة من مصر، غير صالحة للاستهلاك.

وقال رئيس فرع الجهاز في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الكمية التي تم ضبطها، أُحيلت عينة منها للمختبر بمصراتة، لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بهذا الملف.

- مصادر لـ«بوابة الوسط»: إعادة فتح الطريق الساحلي ببوابة أبوقرين بعد قفل تام 5 أيام

وفي وقت سابق من اليوم أكدت مصادر متطابقة، إعادة فتح الطريق الساحلي ببوابة أبوقرين أمام حركة الشاحنات في الاتجاهين الغربي والشرقي.

وقالت مصادر الفرع البلدي أبوقرين إلى «بوابة الوسط» إن الحركة بالطريق عادت إلى طبيعتها مند صباح اليوم، بعد قفل دام خمسة أيام.