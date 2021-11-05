مصادر لـ«بوابة الوسط»: إعادة فتح الطريق الساحلي ببوابة أبوقرين بعد قفل تام 5 أيام

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 04:46 مساء
صورة للطريق الساحلي بعد الانتهاء من صيانته، 8 يوليو 2021، (صورة من مقطع فيديو)

أكدت مصادر متطابقة، اليوم الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلي ببوابة أبوقرين أمام حركة الشاحنات في الاتجاهين الغربي والشرقي.

وقالت مصادر الفرع البلدي أبوقرين إلى «بوابة الوسط» إن الحركة بالطريق عادت إلى طبيعتها مند صباح اليوم، بعد قفل دام خمسة أيام.

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وأشادت في هذا السياق، بـ«جهود الحكماء والأعيان والوجهاء ببلدية مصراتة في التفاوض مع الجهات التي أقفلت البوابة».

وفي يوليو، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها أمام المواطنين، وذلك في ختام اجتماعات الجولة الحادية عشرة للجنة التي عقدت بمقرها في مدينة سرت.

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