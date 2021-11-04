«العدل» تبحث التعاون مع بريطانيا لتحسين مؤسسات الإصلاح والتأهيل

جانب من اجتماع مسؤولي وزارة العدل مع مسؤولين بريطانيين. (الوزارة)

أجرى وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، علي اشتيوي، اجتماعًا مع مسؤولين بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا ومديرة شبكة مكافحة الإرهاب والتطرف ومسؤول برامج مكافحة الإرهاب بالسفار لبحث تحسين مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وتناول الاجتماع صياغة برامج مشتركة بهدف تطوير الوزارة ومؤسساتها ونظم العمل بها، وكذلك نظم المراقبة والتحكم وفقا للمعايير الدولية.

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واتفق المجتمعون على عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة عبر تقنية الفيديو يضم مختصين من الطرفين تُوكَّل إليهم مهمة صياغة جملة من البرامج المشتركة بالإمكان تنفيذها استنادًا إلى استراتيجية الوزارة.

حضر الاجتماع رئيس قسم التعاون بالوزارة ومدير مكتب الوكيل ورئيس وحدة تحسين المؤسسات ورئيس وحدة تمكين المرأة بجهاز الشرطة القضائية.