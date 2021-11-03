كيلو الدقيق المنزلي بدينارين.. قرار من وزارة التجارة بتحديد أسعار عدد من السلع الأساسية

الحويج خلال لقاء مع اللجنة المكلفة بإعداد مقترح أسعار السلع الأساسية، 16 أكتوبر 2021. (وزارة الاقتصاد)

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، قرارا بشأن تحديد أسعار بعض السلع، ومنها قنطار دقيق المخابز والذي تحدد سعره عند 190 دينارا، بينما تحدد سعر كيلو الدقيق المنزلي، عند دينارين.

وبحسب القرار رقم 593 لسنة 2021، تحدد سعر كيلو السكر عند 2.75 دينار، وكيلو الأرز حبة قصيرة عند 3.75 دينار، والأرز حبة طويلة عند 4 دنانير، فيما تحدد سعر زجاجة الزيت 900 ملي عند 7.75 دينار، وزيت عباد الشمس عند 7 دنانير، والزيت المخلوط عند 6.5 دينار.

ونص القرار على أن يكون سعر الطماطم المعلبة وزن 400 جرام عند 2.75 دينار، والمكرونة المحلية وزن كيلو واحد عند ثلاث دنانير، بينما المكرونة المستوردة عند 3.5 دينار، وكيلو الدجاج المحلي عند 9 دنانير، والدجاج المستورد عند 7.5 دينار.

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ونص القرار في مادته الثانية على أن يتولى جهاز الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي والجهات ذات العلاقة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفين إلى جهات ذات الاختصاص.

في سياق متصل واجه القرار موجة من الانتقادات لدى المتابعين لصفحة الوزارة، مؤكدين أن القرار لم يزد عن تثبيت أسعار التجار في السوق حاليا، والتي قالوا إنها مرتفعة جدا، بل إن «القرار بمثابة تثبيت للأسعار، بعدما كان لديهم أمل في تخفيضها مع انحسار الأزمة خلال الأيام المقبلة»، وفق قولهم.