الحويج يبحث مشكلات غرف التجارة والصناعة والزراعة

وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع بغرف التجارة والصناعة والزراعة. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، الإثنين، المشكلات والعراقيل التي تواجه الغرف التجارية في أداء عملها المناط بها وسبل تذليلها.



جاء ذلك خلال اجتماع للوزير ضم وكلاء الوزارة ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، بمقر الوزارة لبحث آلية تنظيم ومتابعة السوق المحلية، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وناقش الاجتماع تبادل الأفكار والمقترحات التي من شأنها تفعيل وتطوير أداء الغرف للمساهمة في تنظيم ومتابعة السوق المحلية وضمان انسياب السلع وتحقيق الاستقرار.

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وشدد الوزير على ضرورة اضطلاع غرف التجارة والصناعة والزراعة بمهامها، ودعم كافة القطاعات والمساهمة في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة التي تستهدف تفعيل المشاريع الصناعية والزراعية بمختلف أنحاء البلاد، وطرح فرص استثمارية واعدة بهدف تحقيق التنمية المكانية وتنويع الاقتصاد الوطني.