تصريحات إردوغان بشأن مشاركة «إسرائيل» في مؤتمر باريس حول ليبيا تثير الغموض

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة العشرين في روما عدم حضور أنقرة مؤتمر باريس حول ليبيا، «الذي ستشارك فيه اليونان والكيان الصهيوني»، وفق قوله.

ولم يبين إردوغان إن كانت «إسرائيل» ستكون حاضرة في مؤتمر باريس حول ليبيا يوم 12 نوفمبر، أو أن تمثيلها سيكون مقتصرًا على منتدى باريس حول السلام الدولي الذي سيسبقه بيوم واحد.

وأشار إردوغان، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي إلى مناقشته مع ماكرون على هامش قمة العشرين في روما، مجموعة واسعة من القضايا قائلًا إن فرنسا تهدف إلى عقد مؤتمر حول ليبيا على غرار مؤتمر برلين السابق، وفق ما نقلت جريدة «ديلي صباح» التركية.

وردًّا على سؤال بشأن مشاركة أنقرة، أوضح الرئيس التركي لدى عودته من القمة: «لا يمكننا حضور مؤتمر في باريس تشارك فيه اليونان وإسرائيل والإدارة القبرصية اليونانية، قلنا لماكرون إذا كانت هذه الدول ستحضر المؤتمر، فلا داعي لإرسال ممثلين خاصين».

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واستدرك إردوغان: «أبلغناه (ماكرون) رؤيتنا حول هذه القمة، هذا المؤتمر سيكون مماثلًا لمؤتمر برلين. مؤتمر برلين قد عقد، وربما لن يكون من الصواب عقد مؤتمر مماثل، إلا أنه على وزيري خارجية البلدين وممثلينا الخاصين، العمل وتقديم شيء مشترك لنا، وبعدها يمكن اتخاذ الخطوات اللازمة».

ومن القضايا الرئيسية المثيرة للخلافات في الصراع الليبي وجود المرتزقة، وقال الرئيس التركي إنه أكد لماكرون مجددًا أن وجود تركيا في ليبيا أمر شرعي ويندرج تحت اتفاق مع الحكومة الليبية، في إشارة إلى توقيع حكومة الوفاق الوطني السابقة في نوفمبر 2019 اتفاقيتين عسكرية واقتصادية مع إردوغان.

وأضاف الرئيس التركي قائلًا: «جنودنا هناك مدربون»، نافيًا أن يكون الوجود التركي في ليبيا شبيهًَا بوجود المرتزقة غير الشرعيين في البلاد.

وحسب توضيحات وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، فإن مؤتمر باريس يهدف إلى إعطاء دفعة دولية نهائية حتى تجرى الانتخابات بحلول نهاية العام وللمساعدة على رحيل القوات الأجنبية.

وستجمع القمة، التي تنظمها الأمم المتحدة وألمانيا وإيطاليا في باريس في 12 نوفمبر، رؤساء دول إقليميين ودوليين.