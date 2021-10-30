بايدن وماكرون يؤكدان أهمية مؤتمر باريس حول ليبيا

بايدن وماكرون خلال لقائهما على هامش اجتماع دول العشرين في روما، 29 أكتوبر 2021، (أ ف ب)

أكد الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية المؤتمر الدولي المقرر عقده في باريس 12 نوفمبر، لبحث حل الأزمة الليبية، وذلك في ضوء الانتخابات التي ستعقد في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض، حول اللقاء الذي جمع الطرفان في روما أمس الجمعة، على هامش قمة مجموعة العشرين.

وجدد الرئيسان التزامها بالتعاون في منطقة الساحل الأفريقي، حيث أشار البيت الأبيض إلى تخصيص الولايات المتحدة أصولا إضافية لدعم جهود مكافحة الإرهاب هناك، التي تقودها فرنسا ودول أوروبية أخرى.

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كما كلفا فرقهما بتكثيف المشاورات الثنائية، واستكملها تعاونهما المستمر مع الدول والمنظمات الأفريقية، فضلاً عن الشركاء الأوروبيين الآخرين، وذلك بهدف دعم نهج شامل ومستدام في المنطقة.

وتابع البيان: «بالإضافة إلى ذلك، ستبحث الدولتان عن طرق لتعزيز الدعم متعدد الأطراف لمجموعة الساحل الخمس والدول الأعضاء فيها وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي».

وأشاد الرئيسان بالجهود التاريخية التي يبذلها التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش. معربان عن عزمهما تعزيز التنسيق والتعاون على المستوى الثنائي ومع شركاء التحالف لمواصلة الضغط على شبكات داعش على مستوى العالم.