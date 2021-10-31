52 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات إجازة حفظ القرآن على مستوى تجمع بني وليد

اللجنة المشرفة على امتحانات إجازة حفظ القرآن الكريم على مستوى تجمع بني وليد. (الإنترنت)

أدى نحو 52 طالبًا وطالبة، اليوم الأحد، امتحانات إجازة حفظ القرآن الكريم على مستوى تجمع بني وليد تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم والسنّة النبوية بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويضم تجمع بني وليد ثلاث مدن هي: بني وليد، الخمس، قصر الأخيار.

وقال عضو اللجنة التي أشرفت على امتحانات إجازة القرآن الكريم، مصباح العائب لـ«بوابة الوسط»، إن الامتحانات جرت في بني وليد وتُقام كل عام لتأهيل المتقدمين للحصول على شهادة تدريس القرآن الكريم في مراكز تحفيظ القرآن.

وأوضح العائب أن الامتحانات للطلاب والطالبات المتقدمين تنوَّعت بين الشفوي والتحريري للحصول على إجازة حفظ القرآن الكريم.