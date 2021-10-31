اعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 73.4%

وزير التربية والتعليم ومدير مركز الامتحانات أثناء اعتماد وإعلان نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية. (وزارة التربية والتعليم)

اعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى محمد المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، ظهر اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021، وذلك بنسبة نجاح بلغت 73.4%.

وقالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 145046 طالبًا وطالبة من بينهم 75018 من الذكور، و70028 من الإناث.

وأضافت الوزارة أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 106.261 طالبًا وطالبة، تحصَّل منهم 47.467 طالبًا وطالبة على تقدير ممتاز، و37.608 طلاب وطالبات على تقدير جيد جدًا، و18.791 طالبًا وطالبة على تقدير جيّد، و2395 طالبًا وطالبة على تقدير مقبول، فيما بلغ عدد من لهم دور ثانٍ 38.512 طالبًا وطالبة.

وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية بالتعليم الديني بلغت «85.29% والتي تقدّم لها 34 طالبًا، بلغ عدد النّاجحين منهم 29، وعدد الذين لهم دور ثانٍ 5، وتحصّل 12 منهم على تقدير ممتاز، و12 آخرين على تقدير جيّد جدًا و4 على تقدير جيّد، وطالب واحد على تقدير مقبول».

وقدَّم وزير التربية والتعليم موسى المقريف في كلمته أثناء مراسم اعتماد النتيجة التّهاني للطلبة الناجحين، مُتمنيًا للطلبة الذين لهم دور ثانٍ، بذل المزيد من الجُهد والعطاء ليحققوا النّجاح خلال الدور الثاني.

وأشاد الوزير بالمعلمين وأولياء الأمور، والطلبة، ومُراقبي التعليم، ولجان مُراقبة الامتحانات بنجاح العام الدراسي «الاستثنائي» حسب وصفه، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في توحيد الدراسة والامتحانات لأول مرّة منذ سبع سنوات في كامل التراب الليبي.

وثمَّن مدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، من جانبه، دور لجان المُراقبة، والامتحانات، وشركة بريد ليبيا لتكفّلها بعملية نقل وإحضار أوراق الإجابة من اللجان الامتحانية في جميع مدن ومناطق ليبيا، مضيفًا أنه بإمكان الطلّاب معرفة نتائجهم حالًا عبر الرابط الخاص بها على صفحة الوزارة.