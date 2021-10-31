السيسي يدعو المنفي إلى المشاركة في قمة «كوميسا» بمصر

الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (الإنترنت)

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، دعوة رسمية من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في مؤتمر القمة الـ(21) لرؤساء الدول والحكومات لمنظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «كوميسا»، التي ستُعقد نهاية شهر نوفمبر المقبل بمصر، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «كوميسا» هي منطقة تجارة تفضيلية تهدف إلى إلغاء جميع القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية بين دول المنطقة.

وانضمت ليبيا إلى تجمع «كوميسا» في العام 2006.