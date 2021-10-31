جلستان حول ليبيا في مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر

قاعة اجتماعات مجلس الأمن الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

خصَّص مجلس الأمن الدولي في جدول أعماله لشهر نوفمبر جلستي إحاطة بشأن ليبيا وذلك خلال تولي المكسيك رئاسة الهيئة للشهر المقبل.

وتُقدَّم خلال جلسة خاصة بالمجلس، إحاطة ومشاورات بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والإحاطة نصف السنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن القضايا في ليبيا وفق ما ذكر بيان لمجلس الأمن الدولي نُشر عبر موقعه الرسمي، اليوم الأحد.

ومن ضمن المسائل المهمة أيضًا أنه جرى تخصيص جلسة إحاطة ومشاورات بشأن أنشطة القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس.

وتأتي جلسة مجلس الأمن الدولي قبيل أسابيع قليلة من الموعد المفترض لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، في الوقت الذي يستمر الجدل حول القوانين الناظمة للاستحقاق آخرها تدخل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس السبت، لتحث البرلمان تعديل قانون الانتخابات حتى يتسنى إجراؤها في موعدها بما يتماشى مع خطة السلام.

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وكان مجلس النواب أصدر قانونين منفصلين لإجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر على أن تُجرى الانتخابات البرلمانية بعد شهر واحد، الأمر الذي رفضته عدة شخصيات والمجلس الأعلى للدولة، مفضلين أن تكون الأولوية لإجراء الانتخابات البرلمانية أولًا.

وقالت البعثة إن «احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها فضلا عن القبول بنتائج الانتخابات». داعية إلى «إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية».

في المقابل، تستمر موجة الاستهجان من المتورطين في المقابر الجماعية في ترهونة حيث ستكون الجلسة الثانية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا في مجلس الأمن فرصة لتسليط الضوء على القضية، خاصة وأن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، كشف عن إعداد اللجنة قائمة بأسماء دول وميليشيات ومرتزقة أجانب ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هناك، مؤكدًا أن القائمة رهن إشارة الأمم المتحدة وكل آليات المساءلة الجنائية الدولية. كاشفًا أن «اللجنة ستعلن لائحة أسماء المتورطين بتلك الجرائم عندما تستكمل تحقيقاتها».