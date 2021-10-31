«الخليج للنفط» تدعو إلى وقفة احتجاجية ضد «توقيف» شنقير

شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو». (الإنترنت)

دعت لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، السبت، العاملين بالمبنى الرئيسي ببنغازي إلى وقفة احتجاجية، الأحد، أمام الإدارة الرئيسية؛ احتجاجا على «توقيف» عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بلقاسم شنقير.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، توقيف شنقير بمطار معيتيقة الدولي، أثناء عودته من خارج البلاد رفقة أسرته، معتبرة أن ذلك يعكس «حالة من التخبط والفوضى بالبلاد، وعدم اتباع الإجراءات الرسمية في الاستدعاء والتحقيق».

ودان بيان صادر عن «أجوكو» ما وصفه بـ«الحرب الممنهجة» ضد مؤسسة النفط، متهمة «تحالفًا يضم بعض المليشيات والمهربين والشخصيات الفاسدة من السياسيين، وبعض المؤدلجين» بالوقوف ورائها.

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ودعت الشركة العاملين بالمبني الإداري إلى التجمع عند الثانية عشرة ظهرًا؛ تعبيرًا عن «رفضهم لهذه الإجراءات التعسفية، وتضامنهم مع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط».

واعتبرت مؤسسة النفط في بيان، أن «مواقفها الثابتة ضد نزيف الاعتمادات التي كانت تمنح لفئة معينة بـ1.4 دينار ليبي مقابل سعر صرف الدولار»، إضافة إلى مواقفها في مكافحة التهريب، وتعاونها الكامل مع مكتب النائب العام لملاحقة المهربين داخليًّا وخارجيًّا، «أجج تحالف هذه القوى ضدها ومحاولاتهم المتكررة للنيل منها بطرق مختلفة».

وطالبت المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومكتب النائب العام باتخاذ «كل الإجراءات القانونية، وعدم السماح بالتعذيب» كما طالبت الأمم المتحدة ومنظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان بـ«التدخل الفوري» و«العاجل» لإطلاق شنقير، وحملت «الجهات الخاطفة» مسؤولية «عودته لأسرته سالمًا بأسرع وقت ممكن دون قيد أو شرط».