الأرصاد تتوقع استمرار هطول الأمطار شمال شرق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 01:15 مساء
طقس ممطر. (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار، اليوم السبت وغدًا الأحد، على أغلب مناطق شمال شرق البلاد، خصوصًا المناطق الممتدة من سهل بنغازي والمرج والجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي.

وأشار المركز في بيان إلى أن هطول الأمطار يمتد ليشمل مناطق الدواخل، خصوصًا مناطق جنوب الجبل الأخضر والبطنان والمناطق المجاورة لها.

 ومن المتوقع أن تكون الأمطار جيدة إلى غزيرة، مما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة قد تصل سرعتها إلى 50 كيلو مترا في الساعة، واضطراب في حالة البحر، حسب النشرة.

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