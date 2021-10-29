الكيلاني تشارك في ورشة عمل حول «تطوير سياسة وطنية للحماية الاجتماعية في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 03:58 مساء
وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، خلال ورشة عمل «خارطة الطريق لتطوير سياسة وطنية للحماية الاجتماعية في ليبيا», 28 أكتوبر 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، الخميس، في ورشة عمل بعنوان «خارطة الطريق لتطوير سياسة وطنية للحماية الاجتماعية في ليبيا».

حضر الورشة، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ومدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وفق بيان لوزارة الشؤون الاجتماعية الخميس.

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وبحسب البيان، ثمنت الكيلاني، خلال الورشة، مجهودات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في إنشاء وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج مشروع منحة الزوجة والأولاد وبرنامج زيادة معاشات المعاقين والمتقاعدين والمعاشات الأساسية، مشيرة إلى الاهتمام بشرائح المجتمع كافة، وغيرها من البرامج التي تصب في خطة الحكومة للحماية الاجتماعية.

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