صرف 9 أشهر متأخرة من منحة الزوجة والأولاد الأسبوع المقبل

شعار وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن علي البوسيفي، مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد، اليوم الخميس، صرف 9 أشهر من المستحقات المتأخرة الأسبوع المقبل، بعدما جرى التحقق من حسابات أصحابها.

وقال البوسيفي، في تسجيل مصور نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك»، إن «كل المواطنين الذين تم التحقق من بياناتهم سيُصرف لهم الأشهر المتراكمة من يناير إلى سبتمبر خلال الأسبوع المقبل، بعد استكمالها وتجميعها من المصارف».

وفي التسجيل نفسه، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، إيداع قيمة منحة الزوجة والأولاد بحسابات المستحقين في المصارف، وذلك لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

إيداع منحة الزوجة والأبناء بحسابات المستحقين المصرفية

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وقالت الكيلاني إن الوزارة بدأت الصرف من خلال منظومة أرباب الأسر، لأنها المنظومة التي تتضمن بيانات متوفرة لعدد كبير من المواطنين، بعدها قامت الوزارة بإنشاء منصة منحة الزوجة والأبناء لبدء مشروع التحول الرقمي في وزارة الشؤون الاجتماعية، بعدها جرى إدخال البيانات من قبل المواطنين، والتحقق من الحسابات المصرفية للمواطنين ثم إحالتها للصرف.

وبشأن فئة التظلمات في الأحوال الشخصية، طلبت الوزيرة من هذه العائلات تقديم إفادة من دوائر الأحوال الشخصية التي صدر منها الحكم، لتعليق المنحة من الصرف إلى حين البت في القضية.

وفي منتصف الشهر الماضي، قررت الحكومة تخصيص نحو مليار و86 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية، من أجل صرف منحة الزوجة والأبناء عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، وكذلك ملحق أشهر يناير وفبراير ومارس للعام الجاري.