6 حرائق في سرت خلال أسبوع

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 02:50 مساء
أحد الشوارع الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

تمكّن عدد من المواطنين من إخماد حريق اشتعل في سيارة مواطن بحي «101» بسرت، هو السادس الذي تشهده المدينة خلال أسبوع.

وقالت مصادر متطابقة لـ«بوابة الوسط» إن الحريق خلف أضرارًا بليغة بالسيارة، فيما لم يُعرف إلى الآن سببه. وعلم مراسل «الوسط» أن سيارة الإطفاء التابعة لمكتب المطرفي وصلت إلى موقع الحريق بعد إتمام إخماده بنصف ساعة.

وإضافة إلى هذا الحريق شهدت سرت خمسة حرائق خلال أسبوع، حيث اشتعلت النيران بمزرعة في وادي  جارف، ومتنزه سرت العائلي، وحديقة السكنية الثالثة، كما التُهمت سيارة بحي «700»، وسيارة أخرى بالسكنية الأولى.

إلى ذلك، تسلم مكتب هيئة السلامة الوطنية بسرت سيارتي إطفاء جديدتين مقدمة من المبادرة الانتقالية الأميركية ما يرفع العدد الإجمالي لسيارات الإطفاء بالمدينة إلى ثلاث. والسيارتان من نوع «أفيكو» سعة خزان الإطفاء لكل منهما أربعة آلاف لتر.

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