السيسي: إجراء الانتخابات الليبية في موعدها يساهم في اختيار حكومة موحدة ويحفظ الأمن والاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 01:54 مساء
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، 27 أكتوبر 2021. (صورة مثبتة من فيديو)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد إجراء الانتخابات الليبية في موعدها 24 ديسمبر المقبل «يتيح للشعب الليبي الشقيق فرصة اختيار حكومة موحدة تحفظ أمن واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا».

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الأربعاء بالقاهرة، إنه أكد خلال اللقاء، على تطلع مصر  لعقد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في موعده يوم 24 ديسمبر المقبل,

وشدد السيسي على أهمية الالتزام بمقررات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأزمة الليبية، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2570 الداعي لسحب جميع «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية مع «عدم استغلال الساحة الليبية لتحقيق مصالح وأغراض سياسية لأطراف أخري».

- الرئيس الروماني: ندعم الاستقرار وعملية التحول الديمقراطي في ليبيا

من جانبه أكد الرئيس الروماني، أن بلاده تدعم الاستقرار وعملية التحول الديمقراطى فى ليبيا، «فى إطار التحالف ضد داعش لتحقيق السلام فى شمال إفريقيا ومن ثم أوروبا».

وأضاف أن رومانيا تدعم جهود مصر فى إيجاد أفضل السبل لإرساء السلام فى القارة الإفريقية.

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