الدولار يواصل التراجع أمام الدينار الليبي في السوق الموازية

واصل سعر صرف الدولار التراجع أمام العملة الليبية في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، ليسجل 4.91 دينار، مقابل 4.94 سجلها أمس، و4.95 دينار، الأحد.

كما تراجع سعر صرف اليورو إلى 5.6 دينار مقابل 5.64 دينار، سجلها أمس، وفيما استقر الجنيه الإسترليني عند 6.65 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

- استقرار الدولار وانخفاض اليورو في السوق الرسمية

ولم يطرأ أي تغيير على سعر صرف الليرة التركية التي سجلت 0.53 دينار، وكذلك الدينار التونسي الذي سجل 1.75 دينار ليبي، فيما سجل سعر كسر الذهب عيار 18، نحو 203 دنانير.