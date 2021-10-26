استقرار الدولار وانخفاض اليورو في السوق الرسمية

مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

واصل سعر صرف الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، استقراره مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية عند مستوى 4.54 دينار، الذي سجَّله الإثنين.

وهبط سعر صرف اليورو قرشين مسجلًا 5.27 دينارًا، فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني قرشا ليسجل 6.25 دينارًا، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي

وصعدت الليرة التركية قرشًا، مسجلة 0.47 مقابل 0.46 دينار، الإثنين، فيما حافظ اليوان الصيني على مستوى 0.71 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، حافظ الريال السعودي على مستوى 1.21 دينار، والدرهم الإماراتي على مستوى 1.23 دينار، والدينار التونسي على 1.60 دينار.