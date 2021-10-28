قفزة أسعار الطاقة عالميا تعوض تأخر زيادة الإنتاج الليبي

صيانة الصمامات الرئيسية لخزانات حقل الفيل النفطي، 2 أكتوبر 2020. (شركة مليتة للنفط والغاز)

سجلت الإيرادات النفطية في ليبيا زيادة قياسية خلال شهر سبتمبر مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ما من شانه تقليص عجز الميزان التجاري وتلبية النفقات، لكن هذه القفزة لن تستمر ما لم يتم الحفاظ على اتفاق إعفائها من حصص أعضاء «أوبك+»، والذي بات يُنظر إلى ارتفاعه على أنه يقوض الجهود التي تقودها المنظمة.



في الوقت الذي يستمر فيه سعرا برميل النفط والغاز في الارتفاع، فإن بوادر استفادة ليبيا من عودة الطاقة التقليدية إلى عصرها الذهبي بدأت تظهر من شهر سبتمبر بعدما كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، تسجيل مبيعات قياسية مع إجمالي إيراد صافي بمليار و796 مليون دولار.



ويمكن لارتفاع الأسعار، حسب خبراء، تعويض تأخر خطة زيادة الإنتاج، فيما يتعين على الحكومة التركيز على عدة شروط للاستفادة من زيادة الإيرادات النفطية، وعلى رأسها التمسك باتفاق خفض الإنتاج داخل منظمة «أوبك»؛ بسبب حاجة البلاد الملحة لزيادة معدلات الإنتاج والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة.



ويقول الخبراء إنه إذا تمكّنت ليبيا من البقاء معفاة، فستكون لديها فرصة لتلبية زيادات الإنتاج المرحلية التي تستهدف أكثر من مليوني برميل يوميًا، وستعزز مكانة البلاد كأكبر منتج للنفط في القارة. وعلق رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، عن القفزة في أسعار المحروقات قائلًا إن «معدلات الإنتاج رائعة، وطفرة الأسعار علامة مهمة ومشجعة، نتوقع تقلصًا كبيرًا في العجز الذي عانته الميزانية العامة لأعوام مضت، ومتفائلين من أن الاستقرار المالي سيسهم في خلق بيئة استثمارية، خاصة في البنية التحتية لقطاع النفط الوطني».



وإلى جانب ذلك، يتطلب الأمر تزويد المؤسسة الوطنية للنفط بدعم مالي لزيادة الإنتاج عن طريق تمويل عمليات صيانة المنشآت والآبار المتهالكة، كون النفط هو المصدر الرئيس للنقد الأجنبي لليبيا، وزيادة على ذلك على ليبيا اللجوء إلى التقشف وتقليص الإنفاق إلى الحد الأدنى وتقوية العملة الوطنية، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة على غرار المشروعين الذين أعلن عنهما رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، يوم الإثنين، في مجال الطاقة الشمسية بالشراكة مع «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية. وأوضح الدبيبة، في كلمة له خلال مشاركته في ورشة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال صناعة الطاقة في العاصمة طرابلس، أن المشروعين «سيطلقان في نهاية العام الجاري، وسيخلقان مجالات جديدة للإنتاج في مجال الطاقة».

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