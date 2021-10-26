ضبط شخص في الأبيار بحوزته 4 كيلو وربع حشيش

الحشيش المضبوط مع المتهم, (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات )

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط شخص يتاجر بالمواد المخدرة في منطقة الأبيار، وبحوزته أربعة كيلو وربع الحشيش.

وقالت الإدارة، في بيان اليوم، إن أعضاء فرع مكافحة المخدرات الساحل وجردس العبيد، تمكنوا من ضبط «خ.غ» من سكان منطقة الأبيار، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بأنه يتاجر بالمواد المخدرة نوع الحشيش وبكميات كبيرة.

- «الداخلية»: ضبط 127 مطلوبا على ذمة قضايا في طرابلس خلال شهرين

وبحسب البيان، تم تشكيل فريق عمل لضبط المتهم متلبسا، ورصد تحركاته، وهو ما حدث بالفعل، إذ ضبط متلبسا وبحوزته «أربعة كيلو وربع) من مادة يشتبه في كونها من مخدر الحشيش داخل مركبته الخاصة، نوع مرسيدس على بوابة مدوار الزيتون.

فيما اتخذت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة.