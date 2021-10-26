المصرف التجاري الوطني سرت يوزع 5 آلاف دينار سيولة نقدية

المصرف التجارى الوطنى. (الإنترنت)

شرع فرع المصرف التجاري الوطني سرت، في توزيع السيولة النقدية لعملائه، بهدف توفير السيولة، وذلك بسقف خمسة آلاف دينار.

وقال مصدر مسؤول بقسم الحسابات الجارية بالمصرف إلى «بوابة الوسط»، إن سقف السحب الذى حددته إدارة الفرع خمسة آلاف دينار، مشيرا إلى أن السيولة النقدية التي تسلمها فرع المصرف، تصل إلى خمسة ملايين دينار بالإضافة إلى السيولة النقدية الواردة من أصحاب بطاقات الأغراض الشخصية.

ويعتبر المصرف التجاري من أكبر المصارف بسرت، ويوجد به أكثر من أربعين ألف حساب جارٍ، وذلك ضمن 8 مصارف تجارية تعمل في سرت.