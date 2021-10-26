المصرف التجاري الوطني سرت يوزع 5 آلاف دينار سيولة نقدية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 08:51 صباحا
المصرف التجارى الوطنى. (الإنترنت)

شرع فرع المصرف التجاري الوطني سرت، في توزيع السيولة النقدية لعملائه، بهدف توفير السيولة، وذلك بسقف خمسة آلاف دينار.

وقال مصدر مسؤول بقسم الحسابات الجارية بالمصرف إلى «بوابة الوسط»، إن سقف السحب الذى حددته إدارة الفرع خمسة آلاف دينار، مشيرا إلى أن السيولة النقدية التي تسلمها فرع المصرف، تصل إلى خمسة ملايين دينار بالإضافة إلى السيولة النقدية الواردة من أصحاب بطاقات الأغراض الشخصية.

ويعتبر المصرف التجاري من أكبر المصارف بسرت، ويوجد به أكثر من أربعين ألف حساب جارٍ، وذلك ضمن 8 مصارف تجارية تعمل في سرت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سكانها 4 ملايين.. إغلاق تام بمدينة لانتشو الصينية
دولى
كشف موعد إقامة مباراة «برشلونة» و«بوكا جونيورز» على «كأس مارادونا»
رياضة عالمية
رسميا.. تحديد موعد قرعة دور الـ32 بـ«الكونفدرالية» بمشاركة الاتحاد والأهلي ...
رياضة محلية
واشنطن تعلق مساعدة مالية للسودان بقيمة 700 مليون دولار وتحض على إعادة السلطة ...
دولى
من الظل إلى المنصب الأول.. عبد الفتاح البرهان العسكري الذي يقود السودان
دولى
مجلس النواب يعدل سن الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 35 عاما بدلا عن 40
ليبيا
6 أرقام تتحطم على أقدام محمد صلاح في قلعة «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
النهر الصناعي: وقف الإمداد المائي عن 4 مدن وتخفيضه على العاصمة طرابلس
ليبيا
السودان: البرهان يعلن حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ
عربى
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»
ليبيا
رجل يفضّل السجن على الإقامة الجبرية مع زوجته
منوعات
ننشر نص كلمة السايح بشأن آخر مستجدات انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
السايح: المفوضية تخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن
ليبيا
مريم المهدى: مرتزقة سودانيون في ليبيا.. وآليات مشتركة لحصرهم وإعادتهم
ليبيا
الصحفي الأميركي رووبرت روث يوضح كيفية تواصله مع سيف القذافي
ليبيا
جمال سليمان: بدء تصوير مسلسل «الملك السنوسي» خلال شهرين
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: للمرة الأولى ليبيا من ضيف إلى مستضيف.. وفود أكثر من 30 دولة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلماء يجيبون.. لماذا ينام البشر؟