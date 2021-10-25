مراسم تسليم واستلام بين إدارتي الشركة الليبية للاتصالات (صور)

جانب من مراسم التسليم والاستلام بين إدارتي الشركة الليبية للاتصالات السابقة والجديدة، 25 أكتوبر 2021. (الحكومة)

أشرف وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي، على مراسم التسليم والاستلام بين إدارتي الشركة الليبية القابضة للاتصالات السابقة والجديدة.

وفي 17 أكتوبر الجاري، قررت الجمعية العمومية للشركة تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة محمد بن عياد خلفًا للرئيس السابق فيصل قرقاب، وفق نص القرار رقم (4) لسنة 2021.

- تعيين مجلس إدارة جديد للشركة القابضة للاتصالات برئاسة محمد بن عياد

ويضم مجلس الإدارة الجديد للشركة القابضة للاتصالات كلًّا من محمد إبراهيم بن عياد رئيسًا، والأعضاء خالد المهدي العيساوي وخمني محمد امبارك وفتحي عيسى عبدالكريم وحسين محمود طويلب وفرج الصويعي السائح ومحمد الأندلسي أبوبكر.

وعقدت الجمعية العمومية للشركة اجتماعها العادي الثاني لسنة 2021، بديوان مجلس الوزراء في ذاك اليوم، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير المالية خالد المبروك.

جانب من مراسم التسليم والاستلام بين إدارتي الشركة الليبية للاتصالات السابقة والجديدة، 25 أكتوبر 2021. (الحكومة)