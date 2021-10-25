مجلس النواب يعدل سن الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 35 عاما بدلا عن 40

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 04:27 مساء
جلسة مجلس النواب، الإثنين 4 أكتوبر 2021. (أرشيفية: تسجيل مصور)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس صوت خلال جلسته المغلقة التي عقدها، اليوم الإثنين، في مدينة طبرق «بالأغلبية على تعديل سن الترشح لرئاسة البلاد إلى 35 عامًا بدلًاعن 40 عامًا» وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وعقد مجلس النواب اليوم جلسة مغلقة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري؛ لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس، منها مشروعا قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية، وفق بليحق.

- «النواب» يوافق على إقرار مشروع قانون المعاملات الإلكترونية
- انطلاق جلسة مغلقة لمجلس النواب في طبرق

وذكر بليحق في وقت سابق أن المجلس صوت أيضًا خلال الجلسة ذاتها بالأغلبية على إقرار مشروع قانون المعاملات الإلكترونية.

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