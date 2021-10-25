أسعار صرف العملات الدولية والعربية الرئيسية في السوق الرسمية (25 أكتوبر 2021)

مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

واصل سعر صرف الدولار الأميركي، اليوم الإثنين، استقراره مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية عند مستوى 4.54 دينار، الذي سجَّله الأحد.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، فقد استقر اليورو عند 5.29 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.25 دينار .

وتراجعت الليرة التركية بفارق قرش واحد، مسجلة 0.46 مقابل 0.47 دينار الأحد، فيما حافظ اليوان الصيني على مستوى 0.71 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، حافظ الريال السعودي على مستوى 1.21 دينار، والدرهم الإماراتي على مستوى 1.23 دينار، فيما انخفض الدينار التونسي إلى 1.60 مقابل1.61 د‫ينار ليبي أمس.