المنفي يشارك في قمة مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» بالرياض

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 24 أكتوبر 2021, 09:37 مساء
استقبال المنفي بمطار الملك خالد لدى وصوله الرياض، الأحد 24 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في مبادرة قمة «الشرق الأوسط الأخضر»، التي تحتضنها العاصمة الرياض، يومي الإثنين والثلاثاء، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وكان في استقبال المنفي لدى وصوله إلى مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض، أمير الرياض بالإنابة الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود.

ويرافق المنفي خلال الزيارة، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية إبراهيم العربي منير.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، تهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين السعودية ودول الجوار لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتشكيل أول تحالف لمكافحة الظاهرة في الشرق الأوسط.

- المنفي يصل إلى السعودية في زيارة رسمية
- مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي يزور السعودية الأحد

وستناقش القمة خلال يومي انعقادها تحديات التحول في الطاقة، وتحقيق التوازن، وكذلك الصناعات كثيفة الكربون، والفرص الاستثمارية الجديدة في الاقتصاد الأخضر.

وسيتحدث في فعاليات القمة، على الترتيب، كل من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بين حمد آل ثاني، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية العراقي علي عبدالأمير علاوي، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل آل أحمد آل جابر آل صباح.

كما سيتحدث في فعاليات القمة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيسة وزراء تونس نجلاء بودن، ورئيس إريتريا أسياس أفورقي، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ونائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي ألكسندر فالنتينوفيتش نوفاك، ورئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الأفريقي فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو، ورئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن.

استقبال المنفي بمطار الملك خالد لدى وصوله الرياض، الأحد 24 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
استقبال المنفي بمطار الملك خالد لدى وصوله الرياض، الأحد 24 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
استقبال المنفي بمطار الملك خالد لدى وصوله الرياض، الأحد 24 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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