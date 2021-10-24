المنفي يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 07:44 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أعلنت منصة الرئيس، مساء اليوم الأحد، وصول رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال مصدر قريب من المجلس الرئاسي لـ«بوابة الوسط»، أمس السبت، إن زيارة المنفي إلى المملكة العربية السعودية ستستغرق يومين، وهي الأولى له إلى المملكة منذ توليه المجلس الرئاسي.

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي يزور السعودية الأحد

وأوضح المصدر أن المنفي سيبحث خلال الزيارة مع المسؤولين السعوديين، العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأزمة الليبية، والموقفين الدولي والإقليمي منها.

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