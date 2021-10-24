الهيئة العامة للأوقاف توقف خطيبا بأحد مساجد طرابلس وتحيله إلى التحقيق

شعار الهيئة العامة للأوقاف الإسلامية. (الإنترنت)

أصدر رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد أحميدة العباني، قرارا بإيقاف خطيب متعاون بمكتب أوقاف طرابلس عن العمل وإحالته إلى التحقيق على خلفية تعرضه للصحابي عمر بن الخطاب في خطبة الجمعة الماضية التي حضرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

ونص قرار العباني رقم (70) لسنة 2021 الذي نشرته الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الأحد، في مادته الأولي على إيقاف «محمد محمود محمد الخوجة بصفته خطيب متعاون مع مكتب أوقاف طرابلس عن العمل وإحالته للتحقيق».

كما نصت المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة مدير إدارة الشؤون الثقافية والدعوية وعضوية كل من رئيس وحدة الشكاوى والتظلمات بمكتب المتابعة خالد محمد دخيل، وأحمد محمد الدهماني عضوا قانونيا.

وحددت المادة الثالثة من القرار مهمة اللجنة في «التحقيق مع المعني فيما ذكره في خطبة الجمعة الموافقة 22 أكتوبر 2021 بمسجد ميزان التابع لمكتب أوقاف طرابلس من لمز وتعرض في حق الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه».

وأضافت الهيئة العامة للأوقاف أن مكتب أوقاف طرابلس «قام بإيقاف الخطيب -مؤقتا- وتكليف بديل عنه، حتى يُبتّ في أمره»، مؤكدة أنها «تسعى جاهدة إلى نصرة كتاب الله -جل وعلا- وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- من خلال منابر المساجد، ولن ترضى إطلاقا بأن يتعرض أحد لهما من قريب أو من بعيد».