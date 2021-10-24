المصرف الإسلامي: وصول مخصصات منحة الأبناء لثلاثة أشهر وإيداعها في حسابات مستحقيها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 01:34 مساء
المصرف الإسلامي الليبي. (صفحة المصرف على فيسبوك)

أعلن المصرف الإسلامي الليبي، استلام القيمة المالية الخاصة بمنحة الأبناء عن ثلاثة أشهر وجارٍ إيداعها في حسابات المستفيدين.

وقال المصرف، في بيان اليوم، إنه تسلَّم القيمة المالية الخاصة بمنحة الأبناء عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية.

والخميس، أعلن مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد، علي البوسيفي، صرف 9 أشهر من المستحقات المتأخرة الأسبوع المقبل، بعدما جرى التحقُّق من حسابات أصحابها.

- صرف 9 أشهر متأخرة من منحة الزوجة والأولاد الأسبوع المقبل

وقال البوسيفي، في تسجيل مصوَّر نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك»، إن «كل المواطنين الذين تم التحقق من بياناتهم سيُصرف لهم الأشهر المتراكمة من يناير إلى سبتمبر خلال الأسبوع المقبل، بعد استكمالها وتجميعها من المصارف».

وفي التسجيل نفسه، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، إيداع قيمة منحة الزوجة والأولاد بحسابات المستحقين في المصارف، وذلك لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

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