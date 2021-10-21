المشري يلتقي ممثل المغرب في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا

لقاء المشري وممثل المغرب في مؤتمر دعم استقرار ليبيا. الخميس 21 أكتوبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مساء اليوم الخميس، ممثل المملكة المغربية في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا، المدير العام في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي المغربية، فؤاد يازوغ بمقر المجلس في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن المشري بارك في مستهل اللقاء الانتخابات التي عُقدت مؤخرا في المغرب، متمنيا للمملكة المغربية مزيد التقدم والاستقرار. كما قدم شكره للمغرب ملكا وحكومة وشعبا، على الدور الذي تلعبه لتحقيق الاستقرار والتسوية السياسية بليبيا.

- المشري ونائب وزير الخارجية التركي يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات على «أسس صلبة ومتينة»

- المشري ولعمامرة يؤكدان على ضرورة دعم مخرجات مؤتمر دعم استقرار ليبيا

وأضاف المكتب الإعلامي أن المشري ويازوغ ناقشا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها ودعمها في شتى المجالات. وتطرقا إلى الانتخابات المُزمع عقدها في ديسمبر المقبل، والتأكيد على انعقادها على أسس صلبة متفق عليها. كما ناقشا نتائج المؤتمر الوزاري حول استقرار ليبيا الذي عُقد اليوم بطرابلس، والتأكيد على ضرورة دعمها بما يحقق الأمن والاستقرار بالبلاد.

وأعرب المدير العام بوزارة الخارجية المغربية في نهاية اللقاء عن شكره وامتنانه لحسن الاستقبال الذي حظي به خلال مشاركته بمؤتمر دعم استقرار ليبيا، الذي شهد حضور أكثر من 25 وزيرا ومبعوثا وممثلا دوليا.

استقبال المشري لممثل المغرب في مؤتمر دعم استقرار ليبيا. الخميس 21 أكتوبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)