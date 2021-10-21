بالصور: حريق هائل بسوق الكريمية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 08:02 مساء
صور متداولة لحريق بسوق الكريمية في طرابلس (الإنترنت)

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في سوق الكريمية بمنطقة جنزور بالعاصمة طرابلس، وفق صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور ارتفاع ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من المباني المحترقة، فيما لم يُعرف حجم الخسائر المادية، وما إذا كانت هناك خسائر بشرية أم لا.

واكتفت هيئة السلامة الوطنية بالإعلان عن تعامل عناصرها مع الحريق، الذي يبدو من الصور المتداولة، والتي نشرت جزءًا منها صفحة الهيئة على «فيسبوك» أن مستوى الحريق هائل.

- حملة رقابة على سوق الكريمية بإشراف مكتب النائب العام
- إقفال 70% من محال سوق الكريمية بطرابلس

وكتب حساب الهيئة: «أقسام هيئة السلامة الوطنية تتعامل مع الحريق الذي اندلع بسوق الكريمية الجديد بمنطقة الكريمية».

وفي 24 سبتمبر الماضي، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اتخاذ إجراءات بإقفال 70% من المحال بسوق الكريمية في طرابلس، وإحالة تقاريرها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القضائي.

جاء ذلك بعد شن المركز حملة تفتيشية على السوق تحت إشراف النائب العام الصديق الصور، ومدير المركز محمد عمر حسن؛ نتج عنها تسجيل عدة «مخالفات جسيمة تمس صحة المواطن»، وفق بيان نشره المركز، الجمعة، على صفحته بموقع «فيسبوك».

وفي 11 أكتوبر الجاري، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، استمرار الحملات التفتيشية الواسعة التي تستهدف سوق الكريمية. وأشارت الصفحة الرسمية للمركز بموقع «فيسبوك»، إلى انطلاق حملة مفتشي الرقابة على الأغذية والأدوية في جولة تفتيشية تستهدف محال بيع وتخزين المواد الغذائية بالسوق، للتأكد من مدى التزامها بالمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها ومعاقبة المخالفين.

صور متداولة لحريق بسوق الكريمية في طرابلس (الإنترنت)
صور متداولة لحريق بسوق الكريمية في طرابلس (الإنترنت)
صور متداولة لحريق بسوق الكريمية في طرابلس (الإنترنت)
صور متداولة لحريق بسوق الكريمية في طرابلس (الإنترنت)
صور متداولة لحريق بسوق الكريمية في طرابلس (الإنترنت)
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