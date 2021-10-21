436 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا و17 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 17 حالة وفاة، و436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بين 3422 عينة تلقاها المركز من المختبرات المختلفة.

وأوضح أن عدد العينات السلبية وصل إلى 2986، فيما بلغت نسبة الحالات الإيجابية 12.7%، مشيرًا في بيان إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 192 حالة.

ونوه إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 1309 حالات، فيما جرى تسجيل 17 حالة وفاة بواقع 6 في في المنطقة الغربية و10 في المنطقة الشرقية وحالة واحدة في المنطقة الجنوبية.

وبذلك، وصل إجمالي الإصابات إلى 352192 حالة منذ وصول الفيروس للبلاد في مارس 2020، والحالات النشطة 62247 والمتعافين 284983 والوفيات 4962.