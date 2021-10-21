الأرصاد: طقس معتدل على غالب المناطق وسقوط أمطار متفرقة في الجنوب الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 11:03 صباحا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على غالب مناطق ليبيا اليوم الخميس، مع سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الجنوب الغربي خاصة في المنطقة ما بين غات وغدامس.

رأس إجدير حتى سرت –  سهل الجفارة جبل نفوسة:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة على مزده والقريات وبني وليد يوم السبت.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 22 و28 درجة وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين المقبلين.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده:
- السماء قليلة السحب.

- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 21 و25 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 26 و29 على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على بعض المناطق.

الجفرة – سبها- غـات- غدامس- الحمادة:
- السماء ليلة السحب تتكاثر أحيانًا، تتخللها سقوط أمطار متفرقة على المناطق الحدودية ما بين غات إلى غدامس، مع احتمال جريان بعض الأودية المحلية على هذه المناطق نتيجة الامطار الغزيرة على المناطق الجزائرية.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 23 و30 درجة، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على بعض المناطق .

الكفرة - السرير- تازربو:
- السماء صافية.

- الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و32 درجة.

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